Татьяна Тарасова: надеюсь, Алёна Косторная скоро выздоровеет

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила надежду, что чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная успешно восстановится после операции. Сегодня, 6 сентября, Косторной предстоит операция на бедре.

«Да, я считаю, что они (с Еленой Буяновой. — Прим. «Чемпионата») проделали хорошую работу. Надеюсь, что Косторная скоро выздоровеет, сегодня у неё операция», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй раз, когда Косторная уходит от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.

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