Алёна Косторная перенесла операцию и рассказала о самочувствии

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная перенесла операцию на бедре. По словам спортсменки, с ней всё в порядке, только хочется спать.
«Со мной всё хорошо. Но я очень устала. Мне очень сильно хочется спать», — приводит слова Косторной «Спорт-экспресс».
Алёна Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй раз, когда Косторная уходит от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.
Девятилетний Саша Плющенко показал футбольный финт:
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