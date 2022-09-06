Пётр Гуменник объяснил ошибки в прокате короткой программы в Санкт-Петербурге
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2020 среди юниоров 20-летний российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Санкт-Петербурге.
Гуменник катался под Dawn of Faith Eternal Eclipce. Он упал с четверного лутца, сделал бабочку на четверном риттбергере и с ошибкой исполнил тройной аксель.
«Сказать что-то сложно. На разминке неплохо так размялся. Прокат не задался, но ничего, у меня первые прокаты в сезоне не идут сразу хорошо, но потом со временем пару раз прокатаю и станет гораздо лучше. Как себя чувствую? Никаких проблем нет», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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