Пётр Гуменник объяснил ошибки в прокате короткой программы в Санкт-Петербурге

Бронзовый призёр чемпионата мира — 2020 среди юниоров 20-летний российский фигурист Пётр Гуменник прокомментировал своё выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России, которые проходят в Санкт-Петербурге.

Гуменник катался под Dawn of Faith Eternal Eclipce. Он упал с четверного лутца, сделал бабочку на четверном риттбергере и с ошибкой исполнил тройной аксель.

«Сказать что-то сложно. На разминке неплохо так размялся. Прокат не задался, но ничего, у меня первые прокаты в сезоне не идут сразу хорошо, но потом со временем пару раз прокатаю и станет гораздо лучше. Как себя чувствую? Никаких проблем нет», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.