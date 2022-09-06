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Гуменник заявил, что пробует исполнить в произвольной программе 4 квада и тройной аксель

Гуменник заявил, что пробует исполнить в произвольной программе 4 квада и тройной аксель
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Бронзовый призёр чемпионата мира — 2020 среди юниоров 20-летний российский фигурист Пётр Гуменник рассказал, как усложнит свои программы в текущем сезоне.

«Есть планы на усложнение в этом сезоне? Да, закончился прошлый сезон, и я сразу начал усложняться. В короткой пытался делать два четверых — лутц и риттбергер, произвольную тоже усложнил. В произвольной у меня продумано сразу 3-4 варианта, каждый из них сложнее, чем в прошлом сезоне. Какой самый сложный? Пять четверных и тройной аксель. Но рабочий — четыре четверных», — передаёт слова Гуменника корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Ранее Гуменник стал студентом Университета ИТМО по направлению «Информатика и вычислительная техника».

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