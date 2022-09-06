Пётр Гуменник неудачно исполнил короткую программу на прокатах в Санкт-Петербурге

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в мужском одиночном катании российский фигурист Пётр Гуменник представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую короткую программу на сезон-2022/2023.

Гуменник упал с четверного лутца, сделал «бабочку» на четверном риттбергере, к которому пытался прицепить второй прыжок для каскада, но получился только двойной тулуп, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова… Также Пётр с ошибкой исполнил тройной аксель.

Короткая программа Гуменника поставлена на композицию Dawn of Faith — Eternal Eclipce. Пётр тренируется под руководством Вероники Дайнеко и консультируется у Рафаэла Арутюняна.

20-летний Гуменник — бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup 2020, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года, серебряный призёр юниорского финала Гран-при 2018 года.