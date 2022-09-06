Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Михаил Коляда оставил короткую программу «Щелкунчик» на сезон-2022/2023

Михаил Коляда оставил короткую программу «Щелкунчик» на сезон-2022/2023
Комментарии

Российский фигурист Михаил Коляда представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге короткую программу «Щелкунчик», которую в сезоне-2021/2022 поставил ему Илья Авербух, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. Коляда не стал менять программу, потому что практически не успел показать номер зрителям. Из-за травмы и коронавируса Михаил пропустил значительную часть олимпийского сезона.

Михаил начал программу с тройного лутца, затем исполнил каскад из четверного и тройного тулупа и тройной аксель.

27-летний Коляда тренируется под руководством Алексея Мишина. Михаил — серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в команде, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018, двукратный бронзовый призёр чемпионата Европы (2017, 2018), бронзовый призёр финала Гран-при (2017), трёхкратный чемпион России (2017, 2018, 2021).

Валиеву — в космос, Коляду — в психбольницу. Что уже известно о программах нового сезона? Валиеву — в космос, Коляду — в психбольницу. Что уже известно о программах нового сезона?
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022