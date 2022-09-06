Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Дмитрий Алиев прокомментировал успешный прокат короткой программы в Санкт-Петербурге

Дмитрий Алиев прокомментировал успешный прокат короткой программы в Санкт-Петербурге
Комментарии

Чемпион Европы – 2020 российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.

«Вроде бы всё получилось. Я не входил в сложные вращения, как обычно, так и договаривались. Буквально несколько дней назад на тренировке неудачно дёрнул ногу и был на грани того, чтобы здесь не выступать.

Мы работали над этой программой с танцором-постановщиком, который ставит очень много различных постановок для шоу, типа «Танцев» на ТНТ. С ним мне удалось поработать. Вся хореография, что есть в короткой программе — это небольшой танец минуты на полторы. Мы его уместили сюда, в короткую программу», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Новость по теме
Дмитрий Алиев блестяще показал короткую программу на прокатах в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022