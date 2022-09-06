Дмитрий Алиев прокомментировал успешный прокат короткой программы в Санкт-Петербурге
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Чемпион Европы – 2020 российский фигурист Дмитрий Алиев прокомментировал выступление в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Санкт-Петербурге.
«Вроде бы всё получилось. Я не входил в сложные вращения, как обычно, так и договаривались. Буквально несколько дней назад на тренировке неудачно дёрнул ногу и был на грани того, чтобы здесь не выступать.
Мы работали над этой программой с танцором-постановщиком, который ставит очень много различных постановок для шоу, типа «Танцев» на ТНТ. С ним мне удалось поработать. Вся хореография, что есть в короткой программе — это небольшой танец минуты на полторы. Мы его уместили сюда, в короткую программу», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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