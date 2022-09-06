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Дмитрий Алиев рассказал, чем мотивирует себя на фоне отстранения от международных стартов

Дмитрий Алиев рассказал, чем мотивирует себя на фоне отстранения от международных стартов
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Чемпион Европы – 2020 российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, откуда черпает мотивацию на фоне отстранения от международных соревнований.

«В первый момент было очень тяжело. Лично я пытался справляться тем, чтобы погрузить себя в процесс работы. Мы очень классные сборы провели. Ещё помогали держать себя в форме, в чувстве соревнования шоу, в которых я принимал участие летом. Спасибо за то, что мне дали возможность существовать на льду в летний период», — передаёт слова Алиева корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Кроме золота чемпионата Европы – 2020, в активе 23-летнего Алиева серебро континентального первенства – 2018 и золото чемпионата России – 2020. Также Дмитрий — победитель финала юниорской серии Гран-при 2016 года, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2017) и бронзовый призёр юношеских Олимпийских игр — 2016.

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