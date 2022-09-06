«На дорожке меня немного понесло». Мозалёв — о выступлении на прокатах в Санкт-Петербурге

Бронзовый призёр чемпионата России — 2022, чемпион мира среди юниоров — 2020 Андрей Мозалёв оценил выступление в короткой программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
Новая короткая программа Мозалёва поставлена на композиции I can't quit you baby и Kashmir группы Led Zeppelin. Андрей чисто исполнил тройной аксель и каскад из четверного тулупа-тройного тулупа, но упал с четверного сальхова и дорожки шагов.
«Как дела? Хорошо в принципе. Выходил, немножко переживал, всё-таки публика. Перерыв был небольшой, позабылись немного ощущения соревнований. Было приятно их вспомнить.
На дорожке меня немного понесло. Пытался показать в полную силу свою программу. Выбирал музыку Кирилл Анатольевич (Давыденко). Мне тоже понравилось. Это всё-таки блюз больше, не совсем рок. У него была уже давно на примете эта музыка, но он сказал, что вот именно сейчас я готов под неё кататься. Там две разных песни Led Zeppelin скомпоновано, первая, которая играла — я предложил.
Какие планы по контенту? Как в прошлом сезоне», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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