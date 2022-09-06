Юбилейное шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду» пройдёт 12 ноября в Москве

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко представит юбилейное шоу «35 лет на льду» 12 ноября в Москве на «ВТБ Арене». 3 ноября спортсмену исполнится 40 лет.

С днём рождения Плющенко поздравят своими выступлениями победители и призёры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк, Елена Ильиных, Алёна Косторная, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. В качестве специальных гостей выступят артист балета Сергей Полунин, певцы Дима Билан и Филипп Киркоров. Покажут свои знаменитые показательные номера Евгений Плющенко и его сын Александр.