Щербакова поддержала Косторную, перенёсшую операцию на бедре

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова поддержала бывшую одногруппницу, чемпионку Европы – 2020 Алёну Косторную, которая сегодня, 6 сентября, перенесла операцию на бедре. У фигуристки был диагностирован разрыв вертлужной губы.
«Здоровья и скорейшего восстановления. Мы справимся», — написала Щербакова в комментариях к посту Косторной в соцсетях.
Сама Щербакова 18 августа была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.
Ранее и Щербакова, и Косторная вместе занимались в группе Этери Тутберидзе. В марте 2022 года Алёна ушла из «Самбо-70» в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.
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