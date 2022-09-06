Щербакова поддержала Косторную, перенёсшую операцию на бедре

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова поддержала бывшую одногруппницу, чемпионку Европы – 2020 Алёну Косторную, которая сегодня, 6 сентября, перенесла операцию на бедре. У фигуристки был диагностирован разрыв вертлужной губы.

«Здоровья и скорейшего восстановления. Мы справимся», — написала Щербакова в комментариях к посту Косторной в соцсетях.

Сама Щербакова 18 августа была прооперирована в Германии в связи с разрывом заднего рога мениска.

Ранее и Щербакова, и Косторная вместе занимались в группе Этери Тутберидзе. В марте 2022 года Алёна ушла из «Самбо-70» в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй случай ухода Косторной от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.