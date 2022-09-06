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Канадская фигуристка, катающаяся под «Очи чёрные», будет выступать в двух разрядах

Канадская фигуристка, катающаяся под «Очи чёрные», будет выступать в двух разрядах
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Канадская фигуристка Лиа Перейра, которая на этапе юниорской серии Гран-при в Куршевеле исполнила произвольную программу под знаменитый романс «Очи чёрные», заявлена на турнир Skate Ontario в одиночном и парном разрядах.

Skate Ontario — это отборочные соревнования к чемпионату Канады, которые будут проходить с 13 по 16 октября в Барри и с 3 по 6 ноября в Йорке. Партнёром Перейры в парном разряде будет Трент Мишо.

У Перейры нет русских тренеров, однако она не побоялась взять в качестве музыкального сопровождения известный романс на русском языке. Напомним, что в её группе раньше уже брали российскую музыку: под вальс «Мой ласковый и нежный зверь» на Олимпиаде каталась одиночница Мэделин Скизас.

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