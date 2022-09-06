Канадская фигуристка, катающаяся под «Очи чёрные», будет выступать в двух разрядах
Поделиться
Канадская фигуристка Лиа Перейра, которая на этапе юниорской серии Гран-при в Куршевеле исполнила произвольную программу под знаменитый романс «Очи чёрные», заявлена на турнир Skate Ontario в одиночном и парном разрядах.
Skate Ontario — это отборочные соревнования к чемпионату Канады, которые будут проходить с 13 по 16 октября в Барри и с 3 по 6 ноября в Йорке. Партнёром Перейры в парном разряде будет Трент Мишо.
У Перейры нет русских тренеров, однако она не побоялась взять в качестве музыкального сопровождения известный романс на русском языке. Напомним, что в её группе раньше уже брали российскую музыку: под вальс «Мой ласковый и нежный зверь» на Олимпиаде каталась одиночница Мэделин Скизас.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
08:14
-
08:10
-
08:06
- 7 сентября 2022
-
22:02
-
22:00
-
21:46
-
21:23
-
21:10
-
20:44
-
20:24
-
19:13
-
19:02
-
18:54
-
18:45
-
18:39
-
18:22
-
18:00
-
15:27
-
14:39
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:15
-
13:15
-
12:48
-
12:38
-
12:04
-
11:37
-
11:24
-
00:01
- 6 сентября 2022
-
23:09
-
22:32
-
21:15
-
21:00
-
18:58
Партнерский контент