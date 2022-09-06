Фигурист «Ангелов Плющенко» Марк Лукин получил травму ноги на первенстве Москвы

Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко сообщил, что его 15-летний подопечный Марк Лукин был госпитализирован с травмой ноги после выступления на первенстве Москвы.

Во время проката произвольной программы Лукин неудачно приземлился с каскада тройной лутц — тройной тулуп и проткнул себе правую ногу коньком. Марк завершил выступление, исполняя одинарные прыжки.

«Марк сегодня во время проката пробил себе ногу коньком — прыгал каскад тройной лутц — тройной тулуп, при выезде с тулупа упал и нанёс себе пяткой травму, при этом потом встал и докатал программу до конца. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Дай бог, чтобы всё было в порядке», — приводит слова Плющенко ТАСС.