Фигурист «Ангелов Плющенко» Марк Лукин получил травму ноги на первенстве Москвы
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко сообщил, что его 15-летний подопечный Марк Лукин был госпитализирован с травмой ноги после выступления на первенстве Москвы.
Во время проката произвольной программы Лукин неудачно приземлился с каскада тройной лутц — тройной тулуп и проткнул себе правую ногу коньком. Марк завершил выступление, исполняя одинарные прыжки.
«Марк сегодня во время проката пробил себе ногу коньком — прыгал каскад тройной лутц — тройной тулуп, при выезде с тулупа упал и нанёс себе пяткой травму, при этом потом встал и докатал программу до конца. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей. Дай бог, чтобы всё было в порядке», — приводит слова Плющенко ТАСС.
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