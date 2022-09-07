Андрей Мозалёв рассказал о костюме для короткой программы под музыку Led Zeppelin

Бронзовый призёр чемпионата России — 2022, чемпион мира среди юниоров — 2020 Андрей Мозалёв рассказал о костюме, в котором выступал в короткой программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Новая короткая программа Мозалёва поставлена на композиции I can't quit you baby и Kashmir группы Led Zeppelin. Андрей чисто исполнил тройной аксель и каскад из четверного тулупа-тройного тулупа, но упал с четверного сальхова и дорожки шагов.

«Не скажу, что это окончательный вариант, костюм будет дорабатываться. А так, это заставка на альбом Led Zeppelin, их фирменная», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

Участник Олимпийских игр в Пекине 19-летний Мозалёв тренируется в группе Кирилла Давыденко.