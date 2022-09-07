Нугуманова — об отношениях с тренерским штабом Рукавицына: не общаемся, не здороваемся

19-летняя российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об отношениях с тренерским штабом бывшего тренера Евгения Рукавицына.

«Поддерживаю ли отношения с предыдущим тренерским штабом? Вопрос каверзный. Конечно, мы не общаемся. Как можно общаться после того, что было? Не общаемся, не здороваемся. Ничего подобного нет. Расследование городской федерации? Не знаю, какое там было расследование. Со мной никто не говорил по этой теме. Какое расследование? Его не было», — приводит слова Нугумановой Sport24.

Напомним, до сезона-2021/2022 включительно Елизавета Нугуманова занималась в группе тренера Евгения Рукавицына. Затем Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах из-за якобы лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера.