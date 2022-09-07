В Москве попытались поджечь «Хрустальный». Видео

В Москве совершена попытка поджечь здание спорткомплекса «Хрустальный» на Профсоюзной улице. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

Сообщается, что неизвестный мужчина подошёл к зданию поздно ночью. В руках у него была бутылка с горючей жидкостью. Предположительно, это был бензин, смешанный с маслом. Злоумышленник вылил её в щель около окна и поджёг. С первого раза сделать это не получилось, и ему пришлось возвращаться, чтобы поджечь жидкость снова. Затем из здания пошёл дым и мужчина убежал. Однако охране быстро удалось потушить пожар.

Напомним, в спортивном комплексе «Хрустальный», в частности, занимаются подопечные заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.