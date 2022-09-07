В Москве попытались поджечь «Хрустальный». Видео
Поделиться
В Москве совершена попытка поджечь здание спорткомплекса «Хрустальный» на Профсоюзной улице. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.
Сообщается, что неизвестный мужчина подошёл к зданию поздно ночью. В руках у него была бутылка с горючей жидкостью. Предположительно, это был бензин, смешанный с маслом. Злоумышленник вылил её в щель около окна и поджёг. С первого раза сделать это не получилось, и ему пришлось возвращаться, чтобы поджечь жидкость снова. Затем из здания пошёл дым и мужчина убежал. Однако охране быстро удалось потушить пожар.
Напомним, в спортивном комплексе «Хрустальный», в частности, занимаются подопечные заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.
Комментарии
- 8 сентября 2022
-
08:14
-
08:10
-
08:06
- 7 сентября 2022
-
22:02
-
22:00
-
21:46
-
21:23
-
21:10
-
20:44
-
20:24
-
19:13
-
19:02
-
18:54
-
18:45
-
18:39
-
18:22
-
18:00
-
15:27
-
14:39
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:15
-
13:15
-
12:48
-
12:38
-
12:04
-
11:37
-
11:24
-
00:01
- 6 сентября 2022
-
23:09
-
22:32
-
21:15
-
21:00
-
18:58
Партнерский контент