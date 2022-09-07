Источник: ISU запрещает российскому фигуристу выступать за Швейцарию

Международный союз конькобежцев (ISU) запрещает российскому фигуристу Егору Мурашову выступать за Швейцарию на международных соревнованиях. Об этом информирует «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник. О причинах этого не сообщается.

Отмечается, что такое решение может быть вызвано несоблюдением правила ISU под номером 109, согласно которому фигурист может осуществить переход только в случае получения гражданства или как минимум годичного проживания на территории страны. Стороны пытаются урегулировать вопрос перехода Мурашова под швейцарский флаг. Окончательное решение в отношении спортсмена должно быть принято в ближайшее время.

22-летний Егор Мурашов заявил о намерении выступать за Швейцарию перед сезоном-2021/2022 и успел принять участие в чемпионате страны 2022 года, где занял второе место. У него нет гражданства страны.

Девятилетний Саша Плющенко показал футбольный финт: