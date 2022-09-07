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Источник: ISU запрещает российскому фигуристу выступать за Швейцарию

Источник: ISU запрещает российскому фигуристу выступать за Швейцарию
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Международный союз конькобежцев (ISU) запрещает российскому фигуристу Егору Мурашову выступать за Швейцарию на международных соревнованиях. Об этом информирует «РИА Новости Спорт», ссылаясь на источник. О причинах этого не сообщается.

Отмечается, что такое решение может быть вызвано несоблюдением правила ISU под номером 109, согласно которому фигурист может осуществить переход только в случае получения гражданства или как минимум годичного проживания на территории страны. Стороны пытаются урегулировать вопрос перехода Мурашова под швейцарский флаг. Окончательное решение в отношении спортсмена должно быть принято в ближайшее время.

22-летний Егор Мурашов заявил о намерении выступать за Швейцарию перед сезоном-2021/2022 и успел принять участие в чемпионате страны 2022 года, где занял второе место. У него нет гражданства страны.

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