Авербух объяснил негативное судейство наших фигуристов на Олимпиаде в Пекине

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух объяснил негативное судейство наших фигуристов на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

«Фигурное катание – это субъективный вид спорта, в котором судьи выставляют свои оценки. Всегда есть довольные и недовольные судейством. Поэтому нужно быть на две головы выше всех соперников для победы. Если ты абсолютно сильнее всех, то у тебя будет золото. Сильнейший должен побеждать в любой обстановке», — цитирует Авербуха «Татар-инфо».

Напомним, на Играх-2022 в Пекине российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в одиночном катании. Второй стала Александра Трусова, третьей – японка Каори Сакамото. Также российские спортсмены завоевали золото в командном соревновании.