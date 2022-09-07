Авербух объяснил негативное судейство наших фигуристов на Олимпиаде в Пекине
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Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух объяснил негативное судейство наших фигуристов на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Фигурное катание – это субъективный вид спорта, в котором судьи выставляют свои оценки. Всегда есть довольные и недовольные судейством. Поэтому нужно быть на две головы выше всех соперников для победы. Если ты абсолютно сильнее всех, то у тебя будет золото. Сильнейший должен побеждать в любой обстановке», — цитирует Авербуха «Татар-инфо».
Напомним, на Играх-2022 в Пекине российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золотую медаль в одиночном катании. Второй стала Александра Трусова, третьей – японка Каори Сакамото. Также российские спортсмены завоевали золото в командном соревновании.
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