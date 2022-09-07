Авербух: точно дадим шанс сыну стать фигуристом, но, если таланта нет, мучить не будем

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух рассказал, что даст своему младшему сыну Льву шанс стать фигуристом, проследовав по стопам отца.
«Продолжит ли сын путь отца в фигурном катании? Мы ему точно дадим шанс. Мы с супругой договорились, что, когда Лёве исполнится три года, мы поставим его на коньки. А дальше, в принципе, будет понятно, есть ли предрасположенность, если ли талант у сына. Если увидим, что таланта нет, мучить ребёнка не будем», — цитирует Авербуха «Татар-инфо».
Авербух и его жена, актриса Елизавета Арзамасова, поженились в 2020 году, а в 2021 году у них родился сын Лев. Также у Ильи есть старший сын Мартин, который занимается скейтбордингом.
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