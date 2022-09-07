Илья Авербух: Этери Георгиевна Тутберидзе — тренер-революционер

Серебряный призёр Олимпийских игр, хореограф и продюсер Илья Авербух объяснил россыпь талантов в фигурном катании России, указав на заслуги Этери Тутберидзе.

«Богатая россыпь талантов в фигурном катании России — это генерация или заслуга тренеров? Я думаю, что это следствие того, что у нас появился тренер-революционер, Этери Георгиевна Тутберидзе. Именно она дала такой толчок развитию женского фигурного катания. Такая цикличность всегда была. Я считаю, что тренер первичен, это он раскрывает таланты, а потом уже всё остальное», — цитирует Авербуха «Татар-инфо».

Напомним, заслуженный тренер России Этери Тутберидзе воспитала таких спортсменов, как Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова, Юлия Липницкая, Евгения Медведева, Алина Загитова, и многих других.