Елизавета Туктамышева представила новую ПП, исполнив тройной аксель. Видео

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала свою новую произвольную программу. Прогон произвольной программы под композицию Игоря Крутого «Одиночество» состоялся на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Туктамышева исполнила каскад тройной аксель — двойной тулуп, сделала бабочку на акселе, затем исполнила тройной лутц, тройной флип, каскад двойной аксель — ойлер — двойной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.
Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.
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