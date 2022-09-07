Елизавета Туктамышева отказалась общаться со СМИ после презентации новой ПП

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева не стала общаться с представителями СМИ после презентации новой произвольной программы, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. Презентация новой ПП состоялась в рамках контрольных прокатов в Санкт-Петербурге.

Напомним, в новой произвольной программе, поставленной под композицию Игоря Крутого «Одиночество», Туктамышева исполнила каскад тройной аксель — двойной тулуп, сделала бабочку на акселе, затем исполнила тройной лутц, тройной флип, каскад двойной аксель — ойлер — двойной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.

Ранее заслуженный тренер СССР Алексей Мишин прокомментировал выбор музыки для новой ПП Елизаветы Туктамышевой.