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Елизавета Туктамышева отказалась общаться со СМИ после презентации новой ПП

Елизавета Туктамышева отказалась общаться со СМИ после презентации новой ПП
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева не стала общаться с представителями СМИ после презентации новой произвольной программы, передаёт корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова. Презентация новой ПП состоялась в рамках контрольных прокатов в Санкт-Петербурге.

Напомним, в новой произвольной программе, поставленной под композицию Игоря Крутого «Одиночество», Туктамышева исполнила каскад тройной аксель — двойной тулуп, сделала бабочку на акселе, затем исполнила тройной лутц, тройной флип, каскад двойной аксель — ойлер — двойной сальхов, тройной лутц и тройной риттбергер.

Ранее заслуженный тренер СССР Алексей Мишин прокомментировал выбор музыки для новой ПП Елизаветы Туктамышевой.

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