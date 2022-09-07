Игнатов допустил много ошибок в произвольной программе на прокатах в Санкт-Петербурге

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании российский фигурист Макар Игнатов представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую произвольную программу на сезон-2022/2023. Она поставлена под саундтрек из фильма «Великий Гэтсби».

Макар упал с четверного риттбергера, из прыжков в четыре оборота исполнил сальхов в каскаде с тройным тулупом и тулуп в секвенции с двойным акселем. Также Игнатов прыгнул тройной аксель, сделал «бабочки» на тулупе и на акселе в каскаде, упал с тройного флипа.

Игнатову 22 года. Серебро — его лучший результат на чемпионатах страны. Также Макар — бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup 2019, победитель Финала Кубка России (2020) и этапа международной серии «челленджер» Nebelhorn Trophy 2019. Игнатов — первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе.