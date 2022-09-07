Макар Игнатов объяснил ошибки в произвольной программе на прокатах в Санкт-Петербурге

Серебряный призёр чемпионата России – 2021 в мужском одиночном катании российский фигурист Макар Игнатов прокомментировал выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.

Макар дважды упал с прыжков и исполнил две «бабочки».

«Казалось, что не продолжу программу после падения? Это рабочий момент, всякое бывает, это спорт и никто от этого не застрахован. Но на самом деле такие падения случаются часто на стартах, может быть, психологически как-то… Обыденное для меня падение, почему-то вылезают на стрессе, на нервах такие вещи.



Какая у меня сейчас форма? На этот момент сезона очень хорошая. На той же разминке я всё сделал спокойно, не знаю, почему так получилось с риттбергером. Но контрольные прокаты они на то и контрольные, чтобы проконтролировать такие моменты.



Произвольная программа у меня «Великий Гэтсби». Никита Михайлов ставил программу, он мне её и предложил. Какого героя играю? Гэтсби. Костюм ещё в работе. Контент будет чуть-чуть усложнённый, потому что в прошлом сезоне я прыгал четыре четверных и только один аксель, в этом сезоне мы один четверной перекинули во вторую половину и с двумя акселями потихонечку в усложнение уходим», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.