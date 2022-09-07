Пётр Гуменник зашёл на четыре четверных прыжка на прокатах в Санкт-Петербурге

Бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров в мужском одиночном катании российский фигурист Пётр Гуменник представил на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге новую произвольную программу на сезон-2022/2023. Она поставлена на музыку Хоакина Родриго Concierto de Aranjuez.
Пётр зашёл на четыре четверных прыжка, но упал при приземлении с лутца и сольного сальхова, риттбергер и сальхов в каскаде с тройным тулупом Гуменник исполнил чисто. Тройной аксель у фигуриста получился с ошибкой, также он исполнил тройной флип и каскад тройной лутц – двойной тулуп – двойной аксель.
20-летний Гуменник — бронзовый призёр этапа Гран-при Rostelecom Cup 2020, бронзовый призёр чемпионата мира среди юниоров 2020 года, серебряный призёр юниорского финала Гран-при 2018 года.
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