Андрей Мозалёв: рассчитываю на три четверных в произвольной программе

Бронзовый призёр чемпионата России — 2022, чемпион мира среди юниоров — 2020 Андрей Мозалёв прокомментировал выступление в произвольной программе на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.



Мозалёв упал с четверного тулупа и тройного акселя, с ошибками исполнил четверной сальхов и каскад тройной аксель – двойной тулуп. Удались Андрею каскад четверной тулуп – двойной тулуп, двойной риттбергер и каскад тройной лутц – двойной риттбергер – тройной сальхов.

«Замысел программы в том, что у меня в руках вращается чья-то душа: для кого-то это будет родной человек, для кого-то – просто друг. Эта душа отдельно от моего тела, и я с ней борюсь на протяжении всей программы.



В принципе, я был сейчас спокоен, но нужно, конечно, ещё накатать программу эту, ещё сыровато, конечно, и в физическом плане, и в хореографическом.



Рассчитываю на три четверных в произвольной программе — один сальхов и два тулупа — как у меня и было в прошлом сезоне. Флип? Будет чуть позже. Пришлось сосредоточиться на качестве, на стабильности, поэтому буду катать такой набор, как в прошлом сезоне.



Конечно, я очень рад, что пришло столько людей посмотреть. Даже если было бы чуть-чуть народу, всё равно это приятнее, чем если бы не было никого.



Костюм не будет дорабатываться. Красная рука переходит в красную перчатку и в глаз. Я участвовал в разработке идеи костюма. Мне же в нём кататься, в первую очередь должно мне нравиться. Дизайнер костюма – Мария Евстигнеева.



Нам сказали ещё в позапрошлом году, что в обязательном порядке на контрольных прокатах сборной России надо выступать в костюме. Всё-таки телевидение, всё серьёзно. Я один раз вышел, у меня шильдики всякие были, и меня наругали за это», — передаёт слова Мозалёва корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.