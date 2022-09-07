Мишина и Галлямов безупречно исполнили новую короткую программу в Санкт-Петербурге

Чемпионы мира 2021 года в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов представили новую короткую программу на контрольных прокатах в Санкт-Петербурге.
Мишина и Галлямов катались под Второй вальс Дмитрия Шостаковича. Подопечные Тамары Москвиной справились с прокатом, чисто исполнив параллельный тройной сальхов и выброс.
Мишина и Галлямов — олимпийские чемпионы в команде (2022), бронзовые призёры Олимпийских игр в парном катании (2022), чемпионы мира (2021), чемпионы Европы (2022), бронзовые призёры финала Гран-при (2019), чемпионы России (2022), чемпионы мира среди юниоров (2019). В группе Тамары Москвиной Мишина и Галлямов тренируются с сезона-2020/2021, ранее они занимались под руководством Людмилы и Николая Великовых.
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