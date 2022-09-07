«Посоветовал им не ругаться». Сихарулидзе — о конфликте Нугумановой и Рукавицына

Президент Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга Антон Сихарулидзе объяснил, почему не проводил расследование конфликта фигуристки Елизаветы Нугумановой и тренера Евгения Рукавицына.

Нугуманова обвинила Рукавицына в оскорблениях и угрозах из-за якобы лишнего веса, после чего ушла из его группы. Вскоре после этого Елизавета заявила о преследованиях со стороны тренера. Сихарулидзе обещал провести расследование, но фигуристка сообщила, что с ней никто не связывался.

«Я с ней один раз поговорил. Не увидел никакой ситуации, которую федерации надо было бы расследовать. Это касается тренера и спортсмена. Я так понял, что у них совместная работа не сложилась. Посоветовал им не ругаться, а просто разойтись, спортсменке найти себе нового тренера и продолжить спортивную карьеру.

Такое в мире спорта случается, в этом ничего необычного нет. Повода для дисциплинарных мер лично я не увидел», — передаёт слова Сихарулидзе корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.