Фигурист Галлямов: участие в Медиалиге? На ближайшие четыре года у меня другие планы

Чемпион мира по фигурному катанию и большой любитель футбола Александр Галлямов высказался о возможном участии в Медиалиге.



«Идея крутая, Медиалига сейчас на большом подъёме. Я видел, как «Амкал» прошёл два раунда в Кубке России. Конечно, они большие красавцы. Это же Герман Попков основал эту команду. Остаётся только порадоваться за то, что такой новый формат футбола начинает приобретать интерес публики.



Потянул бы я уровень «Амкала» и 2DROTS? Ну, смотрите, надо учесть, что они всё-таки сейчас тренируются каждый день, у них достаточно часто игры. А мы-то собираемся, особенно сейчас уже, так как новый сезон, от силы раза 2–3 в месяц поиграть. Мы играем всё-таки нечасто, а если нам потренироваться как нормальные футболисты, то мы сможем что-то показать. Но, естественно, у меня сейчас другие планы, как минимум на ближайшие четыре года, а там уже посмотрим, всё может быть, это жизнь, всё может повернуться под любым углом.



Кто из фигуристов может вступить в такую футбольную команду? Алексей Мишин увлекается неплохо, я знаю. Андрюха (Мозалёв), да, мы часто с ним играем. Более чем достаточно фигуристов любит играть в футбол, но собираемся мы не так часто, потому что нужно подкорректировать время, чтобы всех собрать, как минимум 10–12 человек, чтобы поиграть. У кого-то тренировка в одно время, у кого-то в другое. Конечно, не всегда получается собрать самый топовый состав», — передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.