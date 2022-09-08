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Алёна Косторная выложила свежее фото из больницы после операции

Алёна Косторная выложила свежее фото из больницы после операции
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Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. Снимок сделан в больнице. 6 сентября Косторная перенесла операцию на бедре.

Посмотреть фото можно в телеграм-канале Алёны Косторной.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй раз, когда Косторная уходит от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.

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