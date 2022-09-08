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Елизавета Туктамышева: с началом сезона меня. Шестнадцатого сезона, Карл!

Елизавета Туктамышева: с началом сезона меня. Шестнадцатого сезона, Карл!
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Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка поздравила себя с началом очередного сезона, который является для неё 16-м по счёту. На этой неделе в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты, в числе участниц была и Туктамышева, представившая новые короткую и произвольные программы.

«Возвращаюсь в работу. С началом сезона меня. Шестнадцатого сезона, Карл!» — написала Елизавета, прикрепив текст к своему фото.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

Напомним, в настоящее время российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU).

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