Татьяна Навка показала, как отдыхает с Викторией Синициной на яхте в Сочи. Фото

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Она показала, как отдыхает на яхте в Сочи с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Викторией Синициной.
Фото: из личного архива татьяны навки
47-летняя Татьяна Навка — олимпийская чемпионка (2006) в танцах на льду в паре с Романом Костомаровым, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004–2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006). Также она двукратная чемпионка Беларуси (1997, 1998) в паре с Николаем Морозовым.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также являются победителями мирового первенства 2021 года, состоявшегося в Стокгольме (Швеция), и двукратными чемпионами Европы. Дуэт выступает вместе уже восемь лет и пока не собирается завершать карьеру.
Воскресное утро Алины Загитовой началось с эвакуации в отеле:
- 8 сентября 2022
-
08:14
-
08:10
-
08:06
- 7 сентября 2022
-
22:02
-
22:00
-
21:46
-
21:23
-
21:10
-
20:44
-
20:24
-
19:13
-
19:02
-
18:54
-
18:45
-
18:39
-
18:22
-
18:00
-
15:27
-
14:39
-
14:15
-
14:07
-
14:00
-
13:15
-
13:15
-
12:48
-
12:38
-
12:04
-
11:37
-
11:24
-
00:01
- 6 сентября 2022
-
23:09
-
22:32
-
21:15
-
21:00
-
18:58