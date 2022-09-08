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Четыре фигуриста за последние полгода вернули российское спортивное гражданство

Четыре фигуриста за последние полгода вернули российское спортивное гражданство
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Четыре фигуриста, которые ранее сменили российское гражданство, за последние полгода приняли решение вернуть его обратно. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Только в первом полугодии этого года в Россию вернулись четыре спортсмена — Анастасия Кобзарева, Андрей Какараза, Александра Любимова и Арина Панфилова. Все они в настоящее время повторно сменили спортивное гражданство. Также нужно отметить, что за последние пару лет участились случаи, когда национальные федерации через некоторое время после направления запроса отзывают его. В этом году уже были отозваны три запроса.

Примерно около 80% спортсменов, совершивших переходы в другие страны, в среднем в течение двух лет либо вообще заканчивают спортивную карьеру, либо возвращаются в Россию. Спортсмен, решивший вернуться и продолжать свою спортивную карьеру в России, обязан проинформировать ФФККР о своём намерении, чтобы мы могли направить в ISU запрос на повторную смену спортивного гражданства», — приводит слова Александра Когана ТАСС.

Кобзарева в 2019 году переходила в сборную Бельгии, Какараза в 2020 году — в сборную Германии, Любимова с 2020 года выступала за Грузию, а Панфилова в 2021 году представляла Германию.

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