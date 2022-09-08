Четыре фигуриста за последние полгода вернули российское спортивное гражданство

Четыре фигуриста, которые ранее сменили российское гражданство, за последние полгода приняли решение вернуть его обратно. Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Только в первом полугодии этого года в Россию вернулись четыре спортсмена — Анастасия Кобзарева, Андрей Какараза, Александра Любимова и Арина Панфилова. Все они в настоящее время повторно сменили спортивное гражданство. Также нужно отметить, что за последние пару лет участились случаи, когда национальные федерации через некоторое время после направления запроса отзывают его. В этом году уже были отозваны три запроса.
Примерно около 80% спортсменов, совершивших переходы в другие страны, в среднем в течение двух лет либо вообще заканчивают спортивную карьеру, либо возвращаются в Россию. Спортсмен, решивший вернуться и продолжать свою спортивную карьеру в России, обязан проинформировать ФФККР о своём намерении, чтобы мы могли направить в ISU запрос на повторную смену спортивного гражданства», — приводит слова Александра Когана ТАСС.
Кобзарева в 2019 году переходила в сборную Бельгии, Какараза в 2020 году — в сборную Германии, Любимова с 2020 года выступала за Грузию, а Панфилова в 2021 году представляла Германию.
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