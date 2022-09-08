Евгений Плющенко: зарубежные тренеры и спортсмены боятся нас. Радуются, что убрали русских
Поделиться
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. В настоящее время российские фигуристы отстранены от международных турниров решением Международного союза конькобежцев (ISU), принятым ранее в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
«Они нас боятся. Я периодически слышу известных зарубежных тренеров и спортсменов, как они радуются, что наконец-то убрали русских.
Удивило ли меня это? Да, эти высказывания вызвали у меня удивление», — приводит слова Евгения Плющенко «Матч ТВ».
Также посмотрите видео, как воскресное утро Алины Загитовой началось с эвакуации в отеле:
Комментарии
- 9 сентября 2022
-
09:19
-
08:50
-
00:17
- 8 сентября 2022
-
22:45
-
22:18
-
21:13
-
20:59
-
20:38
-
20:14
-
19:39
-
19:30
-
18:01
-
17:45
-
16:08
-
15:47
-
15:42
-
15:32
-
15:31
-
15:01
-
14:49
-
14:44
-
14:28
-
14:06
-
13:20
-
11:10
-
08:14
-
08:10
-
08:06
- 7 сентября 2022
-
22:02
-
22:00
-
21:46
-
21:23
-
21:10
-
20:44
-
20:24
Партнерский контент