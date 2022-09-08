Евгений Плющенко: зарубежные тренеры и спортсмены боятся нас. Радуются, что убрали русских

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. В настоящее время российские фигуристы отстранены от международных турниров решением Международного союза конькобежцев (ISU), принятым ранее в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).

«Они нас боятся. Я периодически слышу известных зарубежных тренеров и спортсменов, как они радуются, что наконец-то убрали русских.

Удивило ли меня это? Да, эти высказывания вызвали у меня удивление», — приводит слова Евгения Плющенко «Матч ТВ».

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