Евгений Плющенко рассказал, как выгнал тренера, которая кинула в борт свою 4-летнюю дочь

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как выгнал из своей академии «Ангелы Плющенко» тренера, которая жестоко обращалась на занятиях со своим ребёнком.

«Бывало, что дети получали сотрясения. Я сразу сказал, что такого в «Ангелах Плющенко» быть не может. Я не допущу, чтобы детей щипали, кололи иголками, давали подзатыльники, унижали. У нас концлагеря нет. Мы делаем так, чтобы дети относились к своему виду спорта с любовью. Только в таком случае может быть хороший результат.

Когда я увидел на записи с камер, как один из тренеров на занятиях кидает в борт свою четырёхлетнюю дочь, был просто в шоке. Как такое возможно? Это же твой ребенок! Сейчас эта мадам работает в другой школе, не буду говорить, в какой. Да, её взяли в другую школу, несмотря на то, что я её моментально уволил», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

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