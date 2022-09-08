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Евгений Плющенко рассказал, как выгнал тренера, которая кинула в борт свою 4-летнюю дочь

Евгений Плющенко рассказал, как выгнал тренера, которая кинула в борт свою 4-летнюю дочь
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как выгнал из своей академии «Ангелы Плющенко» тренера, которая жестоко обращалась на занятиях со своим ребёнком.

«Бывало, что дети получали сотрясения. Я сразу сказал, что такого в «Ангелах Плющенко» быть не может. Я не допущу, чтобы детей щипали, кололи иголками, давали подзатыльники, унижали. У нас концлагеря нет. Мы делаем так, чтобы дети относились к своему виду спорта с любовью. Только в таком случае может быть хороший результат.

Когда я увидел на записи с камер, как один из тренеров на занятиях кидает в борт свою четырёхлетнюю дочь, был просто в шоке. Как такое возможно? Это же твой ребенок! Сейчас эта мадам работает в другой школе, не буду говорить, в какой. Да, её взяли в другую школу, несмотря на то, что я её моментально уволил», — приводит слова Плющенко «Матч ТВ».

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