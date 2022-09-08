«Выходной». Елизавета Туктамышева показала свежее фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новую запись в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как она сейчас выглядит.

«Выходной», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива елизаветы туктамышевой

На этой неделе в Санкт-Петербурге прошли контрольные прокаты. В числе участниц была и Туктамышева, представившая новые короткую и произвольные программы.

Напомним, в настоящее время российские фигуристы отстранены от международных соревнований решением Международного союза конькобежцев (ISU). Такое решение было принято на фоне соответствующих рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).

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