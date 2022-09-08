Алёне Косторной понадобится полгода на реабилитацию после операции

Чемпионка Европы 2020 года в женском катании Алёна Косторная рассказала, что ей потребуется около полугода на реабилитацию после операции. Ранее на этой неделе Косторная перенесла операцию на бедре.

«Завтра выписываюсь, но уже скоро, через три недели, лягу обратно на реабилитацию. В целом восстановление займёт около полугода», — приводит слова Косторной ТАСС.

19-летняя Косторная является чемпионкой Европы (2020), серебряным (2020) и двукратным бронзовым (2018, 2019) призёром чемпионатов России. В марте 2022 года фигуристка ушла из группы Этери Тутберидзе в школу ЦСКА к тренеру Елене Буяновой. Это уже второй раз, когда Косторная уходит от Тутберидзе. В межсезонье-2020 Алёна ушла в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, но менее чем через год вернулась обратно.

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