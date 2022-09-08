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Татьяна Тарасова объяснила, почему 19 фигуристов из России решили сменить гражданство

Татьяна Тарасова объяснила, почему 19 фигуристов из России решили сменить гражданство
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о том, что с начала года 19 российских фигуристов подали запрос на смену спортивного гражданства в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). В декабре ФФККР рассмотрит семь заявок от спортсменов на переход в сборные других стран, имена спортсменов не разглашаются.

«У них нет соревнований, потому что они не занимают ведущие места. Занимают места, с которых не попадают на чемпионаты Европы и чемпионаты мира, а то и вообще не попадают на чемпионат России. Они принимают для себя решение иметь шанс участвовать в этих соревнованиях за счёт смены гражданства. Это совсем не связано с тем, что мы отстранены от соревнований. Так было всегда, каждый год. Этих фамилий вы даже не слышали», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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