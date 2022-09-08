Александр Жулин высказался о смене спортивного гражданства российскими фигуристами
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Заслуженный тренер России Александр Жулин высказался о смене спортивного гражданства российскими фигуристами, которые не входят в сборную страны.
Ранее стало известно, что за последние полгода 19 российских фигуристов подали заявки на переходы в сборные других стран.
«Я думаю, тенденция продолжится, фигуристы второго эшелона пытаются вырваться куда-то, потому что в России шансов у них нет. Они пытаются представлять другие страны, любые, где будут первым номером, чтобы выступать на чемпионатах Европы и мира. Надо смотреть, как на это будет реагировать федерация, наша страна, считаю, это сейчас не приветствуется. Думаю, в этой ситуации никто из сборной ничего менять не будет», — приводит слова Жулина ТАСС.
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