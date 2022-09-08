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ФФККР будет настаивать на карантине спортсменов, меняющих спортивное гражданство

ФФККР будет настаивать на карантине спортсменов, меняющих спортивное гражданство
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) будет настаивать на карантине спортсменов, меняющих спортивное гражданство. Об этом сообщил генеральный директор ФФККР Александр Коган.

«Рассмотрение запросов о переходах в другие сборные проводится только в мае и декабре. Эти же заявки ФФККР рассмотрит на исполкоме в декабре. Поэтому вопрос закрыт. Имена спортсменов, естественно, не разглашаются. Они станут известны, когда решение исполкома вступит в силу и будут оформлены все необходимые документы. ФФККР будет настаивать на стандартном карантине для каждого спортсмена, меняющего гражданство», — цитирует Когана «Матч ТВ».

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