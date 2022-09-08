Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе ответила на вопрос, опасна ли для спортсмена гордыня.

«Если мы говорим о звёздной болезни, испытании медными трубами, то я считаю, что это уничтожающе влияет не только на спортсмена, но и на тренера. Человек перестаёт развиваться, перестаёт выискивать в себе недостатки.

Чувство собственного достоинства – это немножко другое, это есть, наверно, у меня. Что такое в спорте у спортсмена гордыня? Нежелание общаться со сверстниками? Я думаю, этого не должно быть. Лучше всех не надо себя считать. Надо просто выходить и показывать то, над чем ты работал. И если это приведёт к высшей ступени пьедестала, здорово. Это, конечно, ему даст чувство уверенности — знать, что ты эту программу собирал сто раз. Хорошая подготовка всегда даёт это чувство уверенности в себе. И это хорошо. Но это же не гордыня. Нужно быть уверенным в себе. Это обычно закладывается через тренировочный процесс, но только не гордыня.

Юдзуру Ханю, когда был одним из лучших спортсменов, у него никогда чувства гордыни не было. Он общался со всеми на равных и кланялся уважительно любому из спортсменов, если ему нравилось, как исполнялся элемент на какой-то тренировке. Это не гордыня, это спорт, здесь все на равных», – сказала Тутберидзе в интервью YouTube-каналу «Тинькофф».