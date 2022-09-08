Этери Тутберидзе: думаю, что я асоциальная личность

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе назвала себя асоциальной личностью.

«Я думаю, что я асоциальная личность, абсолютно. Я не люблю общество. Я не люблю находиться в толпе, мне не нравится это – поглощает много энергии и я очень устаю.

Есть ли у меня дружеские отношения с учениками? Нет. Дистанцию я держу. Если ребёнок хочет со мной пообщаться, посекретничать – я с удовольствием это сделаю, но всё равно на какой-то дистанции», – сказала Тутберидзе в интервью YouTube-каналу «Тинькофф».

Среди воспитанниц Тутберидзе – олимпийские чемпионки Алина Загитова, Анна Щербакова, Юлия Липницкая, Камила Валиева, серебряные призёры Игр Евгения Медведева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.