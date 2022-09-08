Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе дала совет молодым фигуристам.

«Научиться ставить как микроцели, так и макроцели. На сегодняшний день и год вперёд, или десять лет вперёд. И научиться ценить своё собственное время, чтобы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы.

Если у тебя цели нет и ты просто приходишь бесцельно – это очень плохо. К сожалению, молодое поколение очень часто живёт без какой-либо цели. Ты их спрашиваешь, а они теряются от вопроса: «Чего ты хочешь достигнуть?» «Хочу стать великой фигуристкой». Что это такое? Как это? Причём это, когда ты, маленький ребёнок, передо мной стоишь.

Талант лишь даёт человеку преимущество как фору над другими спортсменами, людьми в какой-то области, сфере деятельности. Но всё равно трудолюбие развивает талант. И любой талант погибнет без труда. Талант ничто без труда.

Какие качества важны для фигуриста? Требовательность к себе, уважение к окружающим и любовь к своему делу», – сказала Тутберидзе в интервью YouTube-каналу «Тинькофф».