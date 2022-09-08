Щербакова и Гончаров выиграли первенство Москвы в танцах на льду

На юниорском первенстве Москвы по фигурному катанию определились победители в соревнованиях танцевальных дуэтов. Уверенную победу одержали Анна Щербакова и Егор Гончаров. Одноклубников Анну Румак и Глеба Гончарова они опередили на восемь баллов. Третье место занял танцевальный дуэт Василиса Григорьева/Евгений Артющенко.

Фигурное катание. Первенство Москвы среди юниоров

Танцы на льду

1. Анна Щербакова/Егор Гончаров («Сокольники») – 171,20.

2. Анна Румак/Глеб Гончаров («Сокольники») – 162,99.

3. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко («Медведково») – 159,27.

4. Юлия Чуркина/Борис Фролов («Медведково») – 153,99.

5. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов («Легенда») – 146,76.

6. Варвара Курносенко/Фёдор Варламов («Легенда») – 145,77.