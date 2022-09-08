Щербакова и Гончаров выиграли первенство Москвы в танцах на льду
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На юниорском первенстве Москвы по фигурному катанию определились победители в соревнованиях танцевальных дуэтов. Уверенную победу одержали Анна Щербакова и Егор Гончаров. Одноклубников Анну Румак и Глеба Гончарова они опередили на восемь баллов. Третье место занял танцевальный дуэт Василиса Григорьева/Евгений Артющенко.
Фигурное катание. Первенство Москвы среди юниоров
Танцы на льду
1. Анна Щербакова/Егор Гончаров («Сокольники») – 171,20.
2. Анна Румак/Глеб Гончаров («Сокольники») – 162,99.
3. Василиса Григорьева/Евгений Артющенко («Медведково») – 159,27.
4. Юлия Чуркина/Борис Фролов («Медведково») – 153,99.
5. Елизавета Шичина/Гордей Хубулов («Легенда») – 146,76.
6. Варвара Курносенко/Фёдор Варламов («Легенда») – 145,77.
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