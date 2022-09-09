Бутырская — о смене гражданства фигуристами: родители пытаются пристроить своих детей

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская высказалась о смене гражданства фигуристами.
Ранее стало известно, что соответствующие заявления подали 19 фигуристов, среди которых нет топ-спортсменов.
«Родители фигуристов, которые не имеют шансов выступать за Россию, пытаются искать для них какие-то варианты, пристроить своих детей, чтобы они имели возможность ездить на турниры. Увы, сейчас непонятно, как долго будут наложены санкции на Россию. Если бы в ISU заявили, что снимут ограничения через год, уверена: большинство спортсменов из этого списка не стали бы менять гражданство. Нельзя забывать, что мы одна из мощнейших стран в фигурном катании. В России очень сильная федерация и невероятная конкуренция. Понятно, что здесь ты можешь добиться большего прогресса, чем в других местах. Если ты входишь в топ у нас, то и на международной арене у тебя всё будет отлично», — приводит слова Бутырской RT.
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