Ирина Роднина отреагировала на решение 19 российских фигуристов сменить гражданство

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала новость о том, что с начала года 19 российских фигуристов подали запрос на смену спортивного гражданства в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР). В декабре ФФККР рассмотрит семь заявок от спортсменов на переход в сборные других стран, имена спортсменов не разглашаются.
«Думаю, тревожиться не о чем, поскольку лидеров в данном списке нет. В первую очередь речь следует вести о тревоге родителей. С другой стороны, для многих фигуристов это возможность прорваться на крупные соревнования. В России конкуренция очень жёсткая, а выступая за третьи страны, появляется шанс попасть на чемпионаты Европы, первенства мира и Олимпийские игры.
Повторюсь, на мой взгляд, в большинстве случаев решение о смене спортивного гражданства принимали не сами фигуристы, а их родители. Мы уже переживали такой момент, когда распался СССР. Тогда ребята, которые даже рядом не стояли со сборной, начинали выступать за Казахстан, Беларусь, Германию и так далее», — цитирует Роднину «RT на русском».
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