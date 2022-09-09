Алина Загитова опубликовала фотографии из Санкт-Петербурга

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова опубликовала новые фотографии в своём телеграм-канале. На снимках фигуристка плавает по реке Неве.
Фото: Из личного архива Алины Загитовой
Фото: Из личного архива Алины Загитовой
«Питер. Совсем забыла, что я не выложила фотографии из поездки. Исправляюсь! Посмотрите, какая красивая Нева! Выглядит как нарисованная.
Как всё-таки здорово было отвлечься от суеты города и тихо поплавать на катере по реке, наслаждаясь шумом волн, бьющихся о борт. Такое умиротворение!» — подписала фотографии Алина Загитова.
Загитова является чемпионкой мира 2019 года, чемпионкой Европы 2018 года и победительницей финала Гран-при 2017 года. Спортсменка имеет звание заслуженного мастера спорта России. Фигуристке 20 лет.
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