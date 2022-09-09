«Я обалдела». Светлана Соколовская — о переходе в её группу Софьи Самоделкиной

Тренер Светлана Соколовская рассказала, как восприняла переход в её группу одной из самых перспективных российских фигуристок Софьи Самоделкиной, которая ранее каталась у Сергея Давыдова.
«Я обалдела, если честно. В своё время Самоделкина каталась у моей же ученицы Лилии Биктагировой, то есть я знаю её, что называется, с пелёнок. Но потом у них что-то не сложилось, и я сама рекомендовала родителям девочки пойти к Давыдову. У них очень хороший, на мой взгляд, был тандем. Но Соня захотела вернуться.
Знаете, я за свою жизнь не позвала к себе ни одного спортсмена. Ни намёками, никак. И если ко мне приходят, прошу подумать только об одном — о правильности этого перехода. Потому что, убегая от себя, всё равно никуда не убежишь. Вот я и даю время, чтобы человек хорошенько подумал, зачем он это делает. Мало ли, накричал на него тренер или поругались из-за чего-то. Все ругаются, даже в семье. А вот если переход осознанный и решение уже созрело, спортсмен всё равно уйдёт. Не ко мне, так к кому-то другому.
Сразу ли согласилась взять? Сначала спросила: «Что у тебя с ногой?» Видела, как она каталась на Кубке Первого канала. Да и ко мне она в первый раз пришла в лангетке. Поэтому мы договорились: сначала приводим ногу в порядок, а потом уже будем разговаривать», — приводит слова Соколовской RT.
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