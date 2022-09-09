«Знакомьтесь». Александра Трусова показала щенков своего пуделя Ланы
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Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова показала щенков одной из своих шести собак – пуделя Ланы.
Александра сфотографировалась с щенками на руках, а также добавила снимок, где юные пудели лежат в уютной корзине. О рождении четырёх малышей Трусова рассказывала в июле.
«Знакомьтесь», — подписала фото Трусова.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.
У фигуристки шесть собак: чихуахуа Тина, пудель Лана, хаски Джек, басенджи Алита, пудель-тикап Круэлла и белоснежный щенок, подаренный в июле китайскими болельщиками.
Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Летом она выступала в различных ледовых шоу и попробовала себя в прыжках в длину.
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