«Знакомьтесь». Александра Трусова показала щенков своего пуделя Ланы

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании российская фигуристка Александра Трусова показала щенков одной из своих шести собак – пуделя Ланы.

Александра сфотографировалась с щенками на руках, а также добавила снимок, где юные пудели лежат в уютной корзине. О рождении четырёх малышей Трусова рассказывала в июле.

«Знакомьтесь», — подписала фото Трусова.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Александры Трусовой.

У фигуристки шесть собак: чихуахуа Тина, пудель Лана, хаски Джек, басенджи Алита, пудель-тикап Круэлла и белоснежный щенок, подаренный в июле китайскими болельщиками.

Трусова тренируется в группе Этери Тутберидзе. Летом она выступала в различных ледовых шоу и попробовала себя в прыжках в длину.