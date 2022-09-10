Ученица Плющенко будет представлять Израиль

Российская фигуристка Софья Шифрина, которая занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, будет выступать за Израиль. Об этом сообщило «РИА Новости Спорт».

В академию «Ангелы Плющенко» фигуристка перешла от тренера Светланы Пановой. На первенстве России среди фигуристов младшего возраста в старшей возрастной категории сезона-2020/2021 13-летняя Софья Шифрина заняла 11-е место.

39-летний Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.

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